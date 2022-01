Oribe Peralta no se arrepiente de haber ido a Chivas

Pese a que el Guadalajara representó el punto de decadencia de su carrera, y de haber sido una de las contrataciones más criticadas del club durante su etapa, el delantero Oribe Peralta sorprendió a más de uno al revelar que no se arrepiente de haber firmado con las Chivas.

Entrevistado por FOX Sports, el recientemente retirado ‘Cepillo’ fue cuestionado sobre su carrera profesional y en un punto se cuestionó su firma con el ‘Rebaño’ a lo cual Peralta se mostró satisfecho de haber firmado con este club ya que «la verdad es que no me arrepiento, pocas personas saben que el primer equipo, a nivel profesional, que me abrió las puertas, que me mostró que se podía conseguir fue Chivas»

El ‘Hermoso’ estuvo en las Chivas a principios del 2022, aunque salió de los rojiblancos cuando Jorge Vergara adquirió al equipo, posteriormente sería refuerzo de los tapatíos en la Libertadores del 2015 y a partir del 2019 se integró de manera definitiva a este club con el cual jugó sus últimos 2 años como profesional.