Jaime Lozano, el técnico más rechazado en el mercado invernal.

Tras haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo Jaime Lozano se convirtió en el técnico de moda del futbol mexicano, por lo cual comenzaron una serie de rumores sobre su futuro, aunque ahora no ha podido cristalizarse ninguna y han sido más los rechazos.

El ex técnico de la Selección Mexicana sub 23 ha sido relacionado en estos meses con Chivas, Pumas y Pachuca de la Liga MX, Houston Dynamo y Los Angeles FC de la MLS hasta con la selección de Japón, aunque finalmente ninguna de estas posibilidades prosperó.

Tanto el Guadalajara con la UNAM decidieron dar un voto de confianza a sus entrenadores en lugar de avanzar por Lozano, por otro lado de acuerdo a reportes de diversos medios Houston y Pachuca si entrevistaron al ‘Jimmy’ pero no lo vieron nunca como primera opción y decidieron contratar los servicios de Paulo Nagamura y Guillermo Almada, por su parte Los Angeles contrató a Steve Cherundolo y la selección japonesa no pasó de ser un simple rumor dejando al también ex técnico del Querétaro a la espera de conseguir un equipo con el Clausura 2022 ya en marcha.