Getafe abre la puerta a la salida del JJ Macías

La temporada 2021-2022 no ha sido lo esperado para el delantero mexicano José Juan Macías quien no ha podido ganarse un lugar en el Getafe, al grado que el club español no solo se negaría a comprar su pase sino que ya le abría las puertas a su salida de acuerdo al director deportivo del club.

En una reciente rueda de prensa Ángel Martín fue consultado sobre la situación del ‘JJ’ y otros jugadores de los ‘Azulones’ sobre lo cual mencionó que «Macías se está recuperando de un problema, queremos dar salida a jugadores pero no sabemos quien va a ser. Él es una posibilidad clara del mercado pero hasta el final tendremos que esperar».

Macías, quien ya suma más de 3 meses sin jugar en la Liga, ha sonado para llegar al futbol francés ya que también se ha descartado la opción de que vuelva a Chivas (dueño de su pase) al no entrar en planes.