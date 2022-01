El dardo de Luis Romo al Cruz Azul

MONTERREY, Nuevo León.- Tras ser presentado como nuevo jugador de Rayados, Luis Romo dio declaraciones polémicas sobre su ex equipo, el Cruz Azul.

El mediocampista mexicano dejó en claro que enfrentar a los cementeros siempre será algo especial para él, tomando en cuenta que su nuevo equipo, el Monterrey, se medirá a la máquina este sábado a las 21:06 horas en duelo correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2022.

“En el tema de Cruz Azul, siendo Cruz Azul, impone un poco. Tengo grandes amigos con los que rompimos una racha muy negativa, siempre jugar contra ellos me va a parecer muy bueno estén donde este»

De igual forma, sobre las recientes salidas que hubo en el conjunto cementero, el ex futbolista de Querétaro dejó en claro que si salieron tantos jóvenes, es que algo no está bien.

«Sobre el tema de salidas es un tema que no me gusta tocar, agradecer a Monterrey que me abrió la puerta, por fijarse en mí. El hecho de que salieran tantos jóvenes habla de algo que no está bien y uno evita hablar de eso, de cosas que puedas malinterpretarse, no es bueno hablar de un lugar donde te brindaron todo, mejor enfocarse en el juego que es lo que voy hacer”