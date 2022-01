Robinho condenado a 9 años de prisión por violación

Después de años de espera y batallas legales el ex delantero brasileño Robinho finalmente fue condenado por las autoridades italianas, que determinaron darle una pena de 9 años de prisión tras ser encontrado culpable de violación grupal en 2013 aunque podría terminar fuera de las rejas.

El Tribunal de Casación de Roma falló a favor de la joven italiana que acusó al ex Real Madrid y a varios de sus amigos de abuso sexual, en la época en la que el ex seleccionado brasileño era jugador del Milan.

Pese a esta condena Robinho podría evitar estar tras las rejas, ya que por acuerdos legales entre las autoridades de Brasil e Italia el ex delantero no podría ser enviado a prisión en su país al no ser validas las sentencias emitidas en Italia ni deportado a Italia por las autoridades brasileñas, la única forma de que pise la prisión es si viaja a cualquier país del extranjero que reconozca los fallos de los tribunales italianos.