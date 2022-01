Rodolfo Pizarro sobre su salida de Chivas: «Quedamos mal»

Tras haber concretado su regreso a Rayados, Rodolfo Pizarro aún tiene palabras dirigidas a Chivas y más ahora que rechazó la posibilidad de volver al ‘Rebaño’ para firmar con el Monterrey, señalando al ex directivo rojiblanco José Luis Higuera como el principal responsable de su salida del cuadro tapatío.

En una reciente entrevista para TUDN el seleccionado mexicano fue cuestionado sobre su etapa por el Guadalajara y la posibilidad de su retorno, mencionando que «sí quedamos mal, a lo mejor no sé, con Higuera si hubo muchas cosas pero ya no está. Según yo no tengo ningún problema con alguien de allá».

Sobre su regreso al Monterrey declaró que «mucho tuvo que ver la directiva, la verdad siempre mostró ese deseo que yo estuviera aquí. Siempre fueron muy serios pese a que en el pasado yo había hecho las cosas mal, ellos siempre estuvieron ahí».