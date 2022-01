Leo Fernández asegura que no tuvo confianza en Tigres

Tras marcar gol en el inicio de su segunda etapa en Toluca, además de anuncia que debutará como padre, el extremo uruguayo Leo Fernández ha aprovechado para resaltar el momento que vive con los ‘Diablos’, al asegurar que ha recibido la confianza que no tenía en Tigres.

Entrevistado por TUDN el charrúa fue cuestionado sobre su etapa como felino, en donde no pudo ganarse la titularidad ni con Tuca Ferretti ni con Miguel Herrera, asegurando que «en Toluca si se vio que desde un primer momento se confío en un uno y en Tigres no tanto, y sino hacía algo fuera de lo común no era tenido en cuenta y eso llevó a que no tuviera tantos minutos».

Fernández alegó que «la comodidad de sentirte importante, cuando un jugador se siente bien, no quiero decir que en Tigres me sentía mal, pero en Toluca siento una gran afinidad»