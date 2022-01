Héctor Herrera asegura que el Azteca no pesa

A sólo un par de días para la reanudación del Octagonal de Concacaf el mediocampista mexicano Héctor Herrera sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones, al dar a conocer que el Azteca ya no es un factor a favor del ‘Tri’ al no pesarle a los rivales.

Entrevistado por W Deportes el jugador del Atlético de Madrid aseguró que «siento que en México no somos así, que hagamos sentir al rival que está en México y que juega contra México. Siento que dicen que el Azteca es grande e impone y es muy bonito, pero el ambiente no es tan fuerte para que el rival diga ‘estoy cagado’ por así decirlo. En ese aspecto podríamos ser más fuertes, es algo que me gustaría ver en mi país, sentir que la gente verdaderamente está metida»

Herrera comparó la situación del Azteca con lo visto en Centroamérica al mencionar que «lo decía un poco porque cuando vas a jugar a Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, siempre sientes desde la llegada. Lo sientes cuando llegas al estadio, como la gente te aprieta desde el inicio»

México reanuda su actividad en la eliminatoria el jueves midiéndose a Jamaica como visitante y posteriormente recibirán en el Azteca a Costa Rica y Panamá