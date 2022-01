Enrique Meza: «Dejamos de ser los Gigantes de la Concacaf»

Los últimos resultados de la Selección no solo han generado dudas sobre la continuidad del entrenador Gerardo Martino, sino que han puesto en cuestionamiento la etiqueta de ‘Gigante de Concacaf’, la cual el ex seleccionador Enrique Meza declaró que ya no existe.

Entrevistado por el diario Récord el ‘Ojitos’ fue consultado sobre el presente del ‘Tri’, sobre el cual aseguró «ojalá pudiéramos pasar caminando, pero hoy estamos apretaditos, queremos ser como se decía antiguamente los Gigantes de la zona y hace tiempo que dejamos de ser los Gigantes de la Concacaf, todos los equipos han ido creciendo».

El ex entrenador de la Selección acusó a los jugadores ya que «solo buscan su lucimiento personal, yo creo que en Selección no se deben respetar jerarquías»