Penal de México desata pelea entre ‘Chiquimarco’ y Chacón

La jornada 11 del Octagonal de Concacaf desató una gran polémica en México, ya que el ‘Tri’ necesitó de un penal en los últimos minutos para vencer a los canaleros, el mismo que ha sido severamente cuestionado sobre su validez desatando un enfrentamiento de opiniones, destacando el de los ex árbitros Marco Antonio Rodríguez y Francisco Chacón.

A través de Twitter Chacón se sumó a las miles de quejas que señalaban que la caída de Diego Lainez no debió ser marcada como penal, lo que de inmediato provocó la respuesta de ‘Chiquimarco’ quien cuestionó a su ex colega respondiendo que «¿Quieres ver a México fuera del mundial? No me extraña de ti y tu proceder fuera del campo de juego y dentro. Yo si te conozco» acusándolo de manipular a la gente.

No manipules a la gente @pacochaconmx .#CaminoAQatar #LaCasaSeRespeta #ArbitroEntrenador https://t.co/gBu5o5S5x8 — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) February 3, 2022

El ahora comentarista de TV Azteca no dudo en responder al analista arbitral de TUDN mencionando que «yo te conozco más a ti, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas eres el único entrenador invito en Europa»

Yo te conozco más a tí, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas eres el único entrenador invito en Europa 🤣😂🤣😂🤣😂. P.D claro que quiero ver a México en el mundial, besos. https://t.co/zUsyx2Ip6c — Francisco Chacón (@pacochaconmx) February 3, 2022

La discusión entre ex silbantes se tornó más agresiva con Rodríguez indicando que «por supuesto sigo invicto y seguiré invicto pero no fue por transa, mentiroso, manipulador ni traicionero. P. D. Nunca pudiste ganarme en nada»