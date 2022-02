‘’No es de los que se esconden’’ periodista venezolano destacó personalidad de Yeferson Soteldo, nuevo fichaje de Tigres

Tras su reciente fichaje por los Tigres, Yeferson Soteldo ha causado mucha polémica y dudas por sus antecedentes fuera de los terrenos de juegos.

Acusado de ser un futbolista conflictivo y que constantemente cae en indisciplina, Soteldo se ha vuelto una gran incógnita respecto a la versión que mostrará con los auriazules.

En entrevista exclusiva para Mauricio Ponce, el periodista deportivo venezolano de Meridiano TV, Jesús López, se encargó de explicar a detalle las principales dudas entorno al extremo por izquierda.

Aquí el video con la entrevista completa:

López dejó en claro que desde Venezuela ven la llegada de Yeferson al futbol mexicano como un paso hacia adelante en su carrera.

‘’Está viendo este fichaje como un nuevo salto en la carrera de Soteldo. Cuando avanzó a Brasil se pensaba que el siguiente paso era Europa. Después del futbol brasileño hubo un giro inesperado al ir a los Estados Unidos, al futbol de la MLS, se antojaba como un paso hacia atrás. Nunca se puede ver a la MLS como una liga por encima de la brasileña, suponemos que fue un asunto de dinero. Pero ahora si se ve un nuevo salto al llegar a un equipo importante de México, uno de las ligas más top de todo América.’’

Aunque puede jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas o como enganche, desde territorio venezolano afirman que donde mejor se ve es por las bandas.

‘’Comenzó su carrera siendo un 10. Con el pasar de los años se vio claro que la mejor versión de él como en aquel histórico mundial sub 20 en el que Venezuela tuvo una gran participación, que por fuera haciendo diagonales y centrando ,Soteldo es un gran centrador. Es un regateador por excelencia. Su última temporada en el futbol brasileño con el Santos fue el jugador con mayor regates efectivos, eso no es poca cosa en un país con regateadores. Es un jugador que siempre va adelante, no le teme a nadie. Compensa lo que le falta con portento físico con entrega y garra. Por banda se aprovecha mejor.’’

Soteldo mide 1.60 metros de estatura, ¿le podría afectar esta situación su adaptación al futbol mexicano?

‘’Yo pensaba que en Brasil le iba a afectar esto. No le costó ni mucho menos. Por eso las dudas que surgieron que si posiblemente pudiera jugar en Europa por su tamaño, quedaron bien atrás uno de los mejores jugadores del futbol brasileño. Yo creo que aunque el futbol mexicano es más de roce que de ese nivel técnico del brasileño, yo creo que no le va a costar. Es una máquina de recibir faltas. Si el equipo tiene buenos cobradores, la táctica fija bien trabajada.’’

¿Realmente es un jugador que caiga constantemente en indisciplinas o la gente exagera?

‘’Toda generalización termina siendo injusta. Si bien es cierto que son hechos con la Selección Nacional y con el Toronto, no es parte de la norma. Cierto que ha estado involucrado en situaciones en las que no ha debido estar. En Chile no le recuerdo ni un acto de indisciplina. En Brasil si quedó relegado de una convocatoria por un arribo tarde. Si ha estado involucrado en situaciones puntuales que para mi no definen al jugador, es un ser humano que siempre va aprendiendo de cada tropiezo, no es algo recurrente.’’

La competencia interna en Tigres es importante, Miguel Herrera no le regala un lugar a nadie. En dado caso que no se gane la titularidad, ¿podría ser un jugador que pueda romper el vestidor? Existe mucho la versión que es un tipo problemático.

‘’Si ha tenido algún inconveniente es por algún déficit fuera de la cancha. No lo veo como una persona problemática ni como un líder negativo. Me parece 100% mito, no vemos a Soteldo de esta manera. Si podría mermar su rendimiento (no tener minutos), cuando no siempre es titular si consigue que se atente contra su propio rendimiento. Quizá podría tener una actitud fastidiosa, que no todo le agrade en su entorno. Destrozar un vestuario en un país tan respetable con jugadores de demasiada jerarquía como la de Tigres, lo veo bastante lejano.’’

Uno de los mayores misterios respecto a la carrera del volante de 24 años de edad fue que no rindió en la MLS, sobre esta situación, López explicó lo siguiente;

‘’Estos jugadores son de confianza. No le estaban saliendo del todo bien, levantaba la gente con sus regates como lo va a hacer en México, estoy convencido. No terminaba de ser ese definidor, de dar ese último pase. La motivación lo es todo, será muy importante para Soteldo su inicio. Estos son detalles que podrían mostrar lo talentoso que puede ser un jugador de las características de Soteldo o la debilidad en el punto de vista mental. Todo va a depender del inicio, de la confianza que se vaya ganando.’’

¿Cómo es Soteldo en partidos de alta tensión? ¿Le cuesta jugarlos? ¿Le gusta la presión?

‘’Es el mejor en esa situación. Sus mejores minutos fueron en las fases decisivas con Santos en la Copa Libertadores. Con toda seguridad, la mejor versión de Soteldo. Con la Selección Sub 20 en momentos de poco margen de error es cuando aparecia, le encantan este tipo de situaciones. Hay una personalidad allí dentro de ese 1.60 de estatura que sobrepasa ese tamaño y cualquiera lo que todos puedan pensar. No es de lo que se esconden en este tipo de momentos.’’