‘Chelito’ Delgado quiere jugar con los Raya2

Invitado al Mundial de Clubes como embajador de los Rayados, el ex delantero argentino César Delgado aún tiene ganas de seguir en el futbol profesional, al grado que ha revelado su deseo de volver a jugar en Monterrey con los Raya2 de la Liga de Expansión.

Entrevistado por la revista Futbol Total, el ‘Chelito’ dio a conocer que su ex compañero Humberto Suazo lo inspiró, y tiene el deseo de sumarse al equipo que dirige Aldo De Nigris para retomar su carrera como futbolista y aportar su experiencia a los juveniles de la ‘Pandilla’.

«Me encantaría tener una experiencia en Raya2, no es fácil pero me encantaría, no es que me esté ofreciendo, pero sería una linda experiencia. Como lo hizo ‘Chupete’, aportar el lado humano y futbolístico, de apoyar a los chavos, es una experiencia única y linda para los chicos que van creciendo» fueron las palabras del ex atacante que disputó su último juego en 2019 con Central de Córdoba del ascenso argentino.

Pese a las declaraciones de Delgado, el Monterrey no estaría buscando más refuerzos para su filial, sobre todo tras el discreto paso de Suazo que registró 1 gol en 10 partidos con los Raya2, que se quedaron fuera de la Liguilla en su primer torneo.