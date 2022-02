‘Después del Covid no rendimos igual’.- Efraín Velarde

Luego del encuentro entre Juárez y Chivas, Ricardo Ferretti externó su preocupación por las secuelas que el Covid puede dejar en los futbolistas tras haber dado positivo.

Así mismo, Efraín Velarde, jugador de Pumas, confirmo las afirmaciones de Ferretti al señalar que el regreso a las canchas es complicado tras superar el Covid.

«Creo que todos hemos pasado por esta etapa y a muchos nos quedan secuelas que de alguna otra manera tu rendimiento no es el mismo. En lo personal me pasó que cuesta ser el mismo, en la recuperación. A cada uno le pega diferente y tiene secuelas diferentes. Creo que hay un común denominador en los jugadores donde el rendimiento se ve afectado. Esperemos sea por un periodo determinado y no por mucho tiempo, pero he escuchado comentarios de compañeros, no solo de Pumas, que dicen que no vuelven a ser los mismos», comentó Velarde.

«Cuando regresas de la enfermedad, el cuerpo está muy dañado y vas de forma progresiva hasta alcanzar el ritmo de tus compañeros. Si no hay secuelas importantes, te metes de lleno. Hay que estar al pendiente porque luego no nos damos cuenta lo que pasó en el cuerpo, pero es progresivo», dijo el lateral de Pumas.