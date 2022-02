Vucetich: “A Javier le puede valer gorro lo que le pueda decir la directiva”

Luego de la desastrosa y lamentable participación de Rayados en el Mundial de Clubes, la afición del Monterrey pide desesperadamente la cabeza de Javier Aguirre, y es que ahora ya no solo se trataría del resultado, si no también, por sus declaraciones en donde mencionó que un quinto lugar no era la peor participación del club.

Tras esta polémica, el ex director técnico de la Pandilla, Victor Manuel Vucetich, se mencionó al respecto durante un programa de radio de la ABC, en donde criticó a los directivos y al Vasco.

“Los directivos que están son muy jóvenes, tanto Vela como Duilio son muy jóvenes y Aguirre los rebasa con facilidad, no creo tenga esa capacidad para saber enfrentársele a Javier Aguirre”, comentó.

Durante el programa, el Rey Midas subrayó el hecho de que los actuales directivos del Monterrey no tienen la capacidad para plantarle cara a Javier Aguirre y que a este puede valerle “gorro” lo que puedan decirle.

“Le podrán comentar y a lo mejor a Javier le puede valer gorro lo que puedan decir, y posiblemente no les va a hacer caso, y es una equivocación que está repercutiendo posteriormente a lo que ya aconteció”, añadió.