El amor en el deporte

Este bonito día que invento la mercadotecnia hace que uno como persona se sienta especial por su pareja, que desde que los flecho cupido el amor sigue ahí y sigue creciendo.

Dentro del deporte no es ausente, hay deportistas que lo han demostrado en estos últimos años, te presenta estos casos.

Observamos en el fútbol femenil de nuestra liga a Rebeca Bernal y Janelly Farías, que expresaron su amor previo al Club América vs Rayadas, dos de los equipos más poderosos de la liga mx femenil que se enfrentaron en la pasada jornada número tres del Clausura 2022. El encuentro tuvo cita en el Estadio Azteca donde salió victoriosas las regias dos goles por cero.

Por otro lado, esta Bianca Sierra y Stephany Mayor, talento y amor que defienden los colores de la U de Nuevo León y la selección azteca, Stephany como mediocampista y creativa, con el apoyo de su esposa Bianca Sierra en la defensa de las «Amazonas» extraordinario caso un matrimonio dentro de la cancha.

Otra gran pareja es la que conforman la futbolista; Megan Rapinoe, también conocida como Pinoe, que juega como centrocampista o extremo en el OL Reign de la National Women’s Soccer League y su pareja que juega en la duela, en el deporte ráfaga; Sue Bird también americana y base del Seattle Storm con el dorsal número 10.

El apoyo entre las deportistas se ha mostrado en varias ocasiones, en eventos deportivos de sus distintas disciplinas y que incluso les agrada ir en ocasiones a ver la NBA.

No termina la felicidad aún, para los amantes del deporte blanco tenemos la pareja de Roger Federer que para muchos es el mejor tenista de todos los tiempos debido a su calidad y a los títulos que ha logrado a lo largo de su carrera, tiene por pareja a quien dice ser su mayor triunfo; Mirka Vavrinec, la conoció durante los juegos olímpicos de Sídney y actualmente son padres de dos parejas de gemelos.

De las raquetas vamos al emparrillado, Zach Ertz y Julie Johnston el ala cerrada de los Cardenales de Arizona se casó en el 2017 con la mediocampista Julie y siguen juntos como también una pareja que hizo mucho ruido en esta temporada número 102 de la NFL, fue la del extraordinario jugador Cooper Kupp, receptor abierto de los actuales y recientes campeones, los RAMS de Los Ángeles.

Que el día de ayer ganaron el Super Bowl 56. Él tiene por pareja a Anna Croskrey que aún que no sea deportista, fue muy popular recientemente por algunas notas en las que se reveló que ella sacrificaba su tiempo al dobletear turnos de trabajo para que el actual MVP pudiera seguir entrenando a sus tiempos y lograr llegar a la NFL, ahora es campeón, todo sacrificio tiene su recompensa.

Un amorío que no dejamos pasar es el de Francesco Totti con La Loba, que aunque existieron ofertas jugosas por parte de los mejores clubes de Europa, él siempre le fue fiel a su Roma. Ídolo.

Por último, pero no menos importante es el amor del hincha, ese amor que no miente, que no falla, que no conoce límites, puedes cambiar de todo pero de equipo, eso nunca.

Feliz día del amor y la amistad para todos.