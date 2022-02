Orbelín Pineda es borrado del Celta de Vigo

Pese a que fue el único fichaje del Celta de Vigo en el mercado invernal, el extremo mexicano Orbelín Pineda ha sido completamente ignorado desde su llegada al club español, al grado que se ha quedado en la banca en las 4 ocasiones que ha sido convocado, y ya empieza a ganar la etiqueta de «fichaje fantasma».

El fin de semana el cuadro celeste empató 0-0 en su visita al Cádiz correspondiente a la jornada 24 de La Liga, duelo en el cual el entrenador Eduardo Coudet decidió no utilizarlo, al grado que el diario ibérico AS señala que el seleccionado mexicano no cuenta con la aprobación del ‘Chacho’.

De acuerdo a este medio Pineda es un «fichaje fantasma’ debido a que es una apuesta del presidente Carlos Mouriño, quien firmó al mexicano tras la salida de Denis Suárez al Barcelona, movimiento que no fue aprobado por Coudet quien mostraría su inconformidad al dejar fuera de acción al ex jugador de Cruz Azul.