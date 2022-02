“Imaginemos cosas chingonas”; Chicharito da apoyo incondicional al Tri

El delantero mexicano del Galaxy, Javier Hernández, a pesar de no ser considerado por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022, Chicharito se muestra optimista y pide a México imaginar “cosas chingonas” y apoyar al Tri.

Durante una entrevista con el medio ESPN, el mexicano expresó sus deseos de que la Selección Mexicana no solo clasifique al Mundial de Qatar, si no que también se lleve la Copa del Mundo.

“Llevo unos años que soy un fanático más de la selección y les deseamos lo mejor, que pueda clasificar al Mundial, que les vaya de la mejor manera y ojalá, como siempre lo dije cuando era parte de la selección, que ahorita no estoy siendo tomado en cuenta, que nos imaginemos cosas chingonas y ¿Por qué no? Llegar al quinto partido, ser campeones del mundo, esté o no esté”, declaró.

También, Chicharito dejo en claro durante la entrevista que a pesar de tener el titulo de máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, este siente que nunca se hizo notar en los Mundiales que ha participado.

“Nunca fui a la selección y nunca querré ir solo para obtener mis logros, al final de cuentas ya los tengo y al final de cuentas no hice historia en ese aspecto con la Selección Mexicana”, añadió.

Por último, el delantero del Galaxy mencionó que no es importante quien es seleccionado y quien no, sino lo que se puede llegar alcanzar en conjunto.