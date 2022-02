Andrés Guardado desea retirarse en el Atlas

Tras 15 años en Europa y en busca de disputar su 5° Mundial, el mediocampista mexicano Andrés Guardado ya empieza a visualizar el fin de su carrera y uno de sus grandes es despedirse con la camisa del Atlas, el club en el cual debutó como profesional.

Entrevistado por Fox Sports el ‘Principito’ se sinceró sobre la posibilidad de volver a México asegurando que «me gustaría retirarme en el Atlas, eso no es ninguna mentira, hay entrevistas en las que lo he dicho, pero también he dicho que no depende de mí».

Guardado incluso reveló que ya existió la posibilidad del volver a ‘La Academia’ al declarar que «tuvo un acercamiento conmigo hace unos años y no se ha vuelto a dar, entonces tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que haces falta o creen que no puedas ayudar en nada».

El capitán del ‘Tri’ de 35 años fue parte del primer equipo de los rojinegros del 2005 al 2007 para posteriormente saltar a Europa militando en las Ligas de España, Alemania y Holanda.