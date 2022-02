Rafa Marquéz revela que rechazó a la Juventus

Reconocido como una de las mayores figuras en la historia del deporte mexicano, el ex defensa Rafa Márquez se hizo se fama internacional en su etapa con el Barcelona en donde conquistó varios títulos entre ellos un par de Champions League, aunque su carrera en Europa pudo ser más grande al revelar que rechazó la posibilidad de jugar en la Juventus.

Entrevistado en el podcast ‘La Pelota Al Que Sabe’, el 5 veces mundialista dio a conocer que pudo ir a la ‘Vecchia Signora’ en 2010 cuando terminó su etapa con el cuadro blaugrana, aunque rechazó al equipo más importante del Calcio por su deseo de ir al Milan.

«Yo deseaba jugar en Italia, no sé por qué tenía la idea de ir a jugar al Milan. Yo decía: Sino es el Milan, pues no voy a Italia, la Juve tenía una oferta para mí y al final no la acepté» fueron las palabras del ‘Kaiser’ que finalmente pasó al New York Red Bulls de la MLS, aunque igual se dio el lujo de jugar en la Serie A Italiana al Hellas Verona en 2014.

Márquez también dio a conocer que al acabar su primer año en el Mónaco de Francia lo buscó el Newcastle de Inglaterra, opción que también rechazó aunque aclaró que «quizá me hubiera gustado jugar en un equipo importante de la Premier».