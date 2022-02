‘Me ha quedado claro la grandeza de Cruz Azul’.- Charly Rodríguez

A Carlos Rodríguez le queda claro que portar la camisa del Cruz Azul no es fácil, ya que estar con La Máquina ha superado sus expectativas.

Mediante una entrevista con el diario Récord, Charly Rodríguez, destacó la grandeza de los Cementeros.

«Ya me ha quedado claro el tamaño de institución que es Cruz Azul, tenía idea pero ahora que estoy acá y ya que lo he vivido, me queda claro que es un club grandísimo y estoy feliz de estar en Cruz Azul”, dijo Charly.

Así mismo, el ex jugador de Rayados, mencionó que esta alegre de poder jugar con Cruz Azul, ya que tiene muchas ganas de trascender y seguir ganando títulos.

Por su parte, también habló de la institución y de que debido a los aficionados es fácil encariñarse con los colores.

«Por la afición, la gente que trabaja acá que te hace sentir como en casa y que siempre están apoyándote . La afición es muy fiel y eso te hace como jugador tener esa responsabilidad de mínimo darles una alegría cada fin de semana”, mencionó el mediocampista.