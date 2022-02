En entrevista exclusiva con Mauricio Ponce, Sergio Verdirame, ex jugador del Monterrey y otros clubes de la Liga MX, externó su sentir sobre el reciente fracaso de Rayados en el Mundial de Clubes y la forma de manejarse del club albiazul en el tema deportivo en los últimos años.

El ‘’Pibe’’ dejó en claro que el resultado en la justa mundialista le pareció doloroso por la gente que apoya al equipo y de paso señaló que los principales culpables son jugadores y cuerpo técnico, aunque también culpó a los directivos de permitir que Javier Aguirre declare como declara.

Aquí la entrevista completa:

‘’Permiten a un técnico declarar lo que quiera’’ Sergio Verdirame sobre directiva rayada

Por: Mauricio Ponce

‘’Primero doloroso por toda la afición que viajó, por la gente que se tuvo que quedar acá. Mucha gente daba por hecho que se ganaba el primer partido y pasar a enfrentar al Palmeiras y la esperanza de jugar una final. Yo creo que las culpas son compartidas, por lo que vimos a mi no me gustó lo que planteó Javier Aguirre. Yo rescato a Maxi Meza, a Celso (Ortiz) y a Andrada. Ahí está el enojo de la directiva, nunca hubo un planteamiento, nunca se detectó a lo que jugaba el rival. Con muy poco ellos te ganaron un partido, veo a la gente muy dolida, los jugadores y cuerpo técnico. Los directivos tienen la culpa en lo extra, en que Aguirre declara como declara.’’

De igual forma, Verdirame señaló que el principal problema de esta directiva es su forma de manejarse en tiempos de crisis.

‘’En el tema deportivo ellos hacen su chamba, traen a los mejores jugadores, el tema es cómo manejan las otras situaciones. Cómo manejan las situaciones de crisis, de repente si podría dejar a los técnicos a la elección de los jugadores. Como gente de futbol no le puedes reprochar a la directiva, trajo lo que pudo. Lo que me preocupa es lo otro, cómo se manejan las crisis, como le permiten a un técnico declarar lo que quiera, con total libertad. Hablar mal del club en algún momento.’’

Además, el ex futbolista argentino no pudo ocultar el dolor con el que ve a la afición de Rayados y que hoy en día, algunos se han alejado por distintas cuestiones.

‘’La afición se ha alejado, la veo muy dolida. Me trato de poner de parte de ellos mientras no haya violencia. Siempre voy a estar para defender a la afición sin violencia. Como hay muchas cosas que Monterrey hizo bien, me parece que en los momentos de crisis lo han manejado mal. Si me hubiera tocado estar en la directiva lo hubiera manejado de otra manera, con un llamado de atención a Javier Aguirre.’’

En los últimos años, el Monterrey ha apostado por traer a entrenadores con ideas de juego muy distintas como el caso de Diego Alonso, Antonio Mohamed y Javier Aguirre. Sobre esta toma de decisiones de la directiva, Sergio afirmó que los encargados de tomar estas decisiones no terminan por definir a qué perfil de director técnico traer.

‘’Si vas a hacer a Monterrey un perfil de posesión, trae a un entrenador que le guste eso. Compra la idea, no me importan los nombres. Que sean de un perfil parecido, que los jugadores que estén le puedan servir al entrenador que esté. El tema es encontrar una fórmula, los nombres los pondrán ellos.’’

¿Los fracasos deportivos del club se deben a que la directiva no define a que perfil de entrenador traer?

‘’Si, ha sido muy exitosa la gestión de fuerza básica, pero a veces es bueno combinar que la liga de expansión juegue igual que el primer equipo. Entrenadores que respeten la misma filosofía de juego. Que las dos divisiones jueguen de la misma manera.’’

¿Javier Aguirre es el único cambio que debe hacerse para que este equipo mejore o también deben irse algunos directivos?

‘’Yo creo que sí tienen que venir algunos cambios, cambiar algunos nombres. Lo del ‘’Vasco’’ se está haciendo insostenible porque a él no lo veo cómodo con la gente de Rayados. Lo veo provocativo, que la situación empeore en vez de alivianarse.’’

¿Te gustaría volver a Rayados u otro club de México como directivo? ¿Es un tema descartado?

‘’Hasta que el día que descarte esto es el día que esté muerto, claro que me gustaría, es algo que lo llevo en la sangre. El futbol lo vivo con mucha pasión, soy una persona dedicada a esto y que veo mucho. No sé cuántas horas le dedique al dia. Estoy al pendiente, me gusta estudiar a los jugadores, verlos. Esto es día a día, regar la plantita, la plantita sigue creciendo. El haber estado en los medios me ha permitido no bajar la intensidad de ver y analizar los partidos. Me gusta analizar y sacar mis propias conclusiones’’

Aquí el video con la entrevista completa:

https://www.facebook.com/mauricioponcep/videos/422864936302768/

Aquí el video con la entrevista completa: