“No me voy a rendir”, Santiago Solari se aferra al América

El dirigente de las Águilas del América, Santiago Solari, sigue aferrado a seguir con los azulcrema a pesar de las exigencias de la fanaticada y tras los resultados obtenidos en este último partido, en donde el Pachuca los derrotó por 3-1.

“Yo no me voy a rendir. La afición tiene el derecho a expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan porque no lo estamos haciendo bien”, declaró durante rueda de prensa.

Durante la conferencia de prensa, Solari, además de reconocer que no hizo un buen partido frente al Pachuca, reconoció la debilidad del América, la cual aseguró, es su actual defensa.

“Tenemos mucha debilidad en defensa, nos están haciendo muchos goles y es algo que tenemos que resolver claramente y rápidamente”, agregó.

Para finalizar, el director técnico se comprometió a encontrar lo antes posible la forma de marcar goles. Actualmente, el América se encuentra entre los tres últimos lugares de la tabla de este Clausura 2022.