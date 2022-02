Valeria Andrade: “Siento como si hubiera matado a alguien”

La ahora exárbitra asistente de la Comisión de Árbitros, Valeria Andrade, dio su primera declaración luego haber sido destituida por violar el Código de Ética de la FIFA tras promocionar una casa de apuestas.

La mexicana fue entrevistada por ESPN, en donde demostró sentir miedo de ser etiquetada como una clase de persona que no es, pues mencionó que la han hecho sentir como una “violadora o asesina” tras su despido.

“Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando un error lo puede cometer cualquier persona. Yo cometí un error, pero siento un trato como si hubiera matado o violado a alguien y pues no maté a nadie, no violé a nadie. Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí, ya mi nombre de por sí se manchó horrible, no se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande”, declaró.

Durante la entrevista, la abanderada también reveló el motivo por el cual aceptó promocionar dicha casa de apuestas, pues menciona que fue mediante un tercero quien la convenció luego de mencionarle que era para ayudar a las mujeres deportistas.

“Dicen que lo hice por tener otro ingreso y no es cierto, La verdad lo hice por ayudar a alguien más. Esa persona que me invitó a hacer la promoción me dijo que era para ayudar a las mujeres deportistas a que pidieran tener patrocinios”, comentó Andrade.