Héctor Herrera sobre su momento en el Atlético de Madrid: «Muchas veces voy jodido a casa»

En medio de una temporada en la que los resultados deportivos no han sido los esperados y su tiempo en la cancha no ha sido mucho, el mexicano Héctor Herrera vive lo que podrían ser sus últimos meses en el Atlético de Madrid al terminar contrato este semestre, al grado de asegurar que «muchas veces voy jodido a casa».

Entrevistado por la agencia de noticias EFE el seleccionado mexicano fue cuestionado sobre su momento actual en los ‘Colchoneros’ describiendo que «es difícil porque uno siempre quiere jugar. Intento estar tranquilo para cuando me toque jugar, la verdad que muchas veces voy jodido a casa, donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes, es difícil asimilar que no estás participando».

Herrera, quien suma 17 partidos entre todas las competencias esta temporada con el Atlético, fue cuestionado sobre la razón de que no se ha ganado un lugar en la escuadra de Diego Simeone, respondiendo que «no sé, la verdad no lo tengo claro por qué no he podido ser un fijo dentro del equipo».

Ante los rumores de su salida de los ‘Colchoneros’ el seleccionado mexicano respondió que «no hemos hablado nada de contratos, no hemos tenido comunicación por lo menos conmigo, la verdad desconozco esa situación». Y sobre un probable regreso a México se limitó a contestar «si, a veces lo pienso, pero creo que todavía no es el momento».