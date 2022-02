Miguel Herrera confirma a Nico López como titular ante FC Juárez

El director técnico de los Tigres, Miguel Herrera, confirmó este jueves en conferencia de prensa un cambio en su alineación titular, alineación que ya había repetido dos veces por sus buenos resultados.

Sin embargo, tras una molestia en la rodilla de Luis Quiñones el técnico informó a los medios que sustituirá a este por Nicolás López para el encuentro ante Juárez.

“La parte de Luis sí, trae un golpe en la rodilla que no le ha dejado entrenar ni trabajar al 100, hoy que tenemos un equipo vasto tratamos de cuidarlos al cien a todos, esa es la única modificación que haríamos, entraría Nico en lugar de Quiñones y esperando que esté el para el siguiente partido, reitero no es tan grave, pero es una molestia que no lo deja entrenar, y arriesgarlo para que se agudice más preferimos descansarlo un juego”, informó en conferencia de prensa.

📹🎙️ @MiguelHerreraDT habló ante los medios previo a viajar a Juárez para nuestro partido de mañana.#SiempreContigo 👊🏻 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 24, 2022

Herrera, también informó el estado actual de Yeferson Soteldo, el cual declaró no se encuentra físicamente al cien por ciento, razón por la cual el técnico no ha decidido meterlo al campo durante los 90 minutos de juego.

“Yeferson sabíamos que físicamente no iba a estar al 100, esta para los momentos que lo hemos metido, siendo un buen revulsivo, todavía no está para lo que nosotros vemos, no está para 90 minutos”, aclaró.