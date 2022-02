Sebastian Vettel se niega a participar en el próximo GP de Rusia

Tras los lamentables acontecimientos ocurridos entre Rusia y Ucrania, el mundo deportivo se ha visto preocupado e indignado, tal es el caso del piloto de la Formula 1, Sebastian Vettel, quien declaró que no participará en el próximo Gran Premio de Rusia.

Vettel fue claro en sus declaraciones durante una rueda de prensa este jueves, en donde dejo claro que correr en un país en guerra está mal, por lo que descartó su participación en el GP de Rusia que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre.

“Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al GP de Rusia. Creo que está mal correr en ese país”, señaló.

El piloto alemán también mando sus condolencias a toda esa gente que se encuentra en medio del conflicto, calificando las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, como un “liderazgo muy extraño y loco”.