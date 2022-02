LOS FANTASMAS DE LEO MESSI

No es octubre, pero ya hay fantasmas que atormentan a Leo Messi

Los penales más importantes que Messi no pudo convertir y eran clave.

En esta fecha de octavos pasada, Messi volvió a errar un penal ante su némesis histórico; Real Madrid, un equipo merengue con algunas dislocaciones, que Kylian Mbappé traía de calle a Daniel Carvajal, por cierto.

Para acabar pronto, Messi, fallo un penal en el juego de ida de la UEFA, el atacante argentino, tenía la posibilidad de abrir el marcador para el cuadro parisino, pero apareció la muralla Cortois y le negó la oportunidad.

No es la primera vez que Leo, erraba desde los once pasos, ya lo había hecho durante el juego de vuelta de la UEFA en el Barcelona vs PSG, precisamente los catalanes se quedaron a la orilla de una nube con la que soñaban con una remontada en el torneo más relevante del mundo.

También recordemos ante el Chelsea, donde los ‘blues’ ganaron uno por cero en el Stamford Bridge y para la vuelta en la casa del Barcelona, el juego quedo 2-2 para un global de 3-2 a favor de los ingleses, Messi erro un penal al 47’ cuando el juego iba a favor.

Igualmente fallo en la Supercopa 2013’, Copa América Centenario y en el Mundial de Rusia 2018’ que aún les duele a toda la Argentina y algunos más



Ni hablar, los penales no es lo suyo.