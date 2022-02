Reglamento impide regreso de Jürgen Damm a la Liga MX

Después de semanas de dudas, el Atlanta United y Jürgen Damm finalmente terminaron su relación, ya que el cuadro estadounidense compró lo que quedaba del contrato del extremo mexicano quien ahora es agente libre en busca de un nuevo club, aunque enfrenta el problema de que no puede volver a la Liga MX este semestre.

Pese a su condición de agente libre, el ex seleccionado mexicano no puede integrarse a ningún equipo en el Clausura 2022, ya que el reglamento del torneo señala que aún se pueden firmar agentes libres hasta el 5 de marzo pero deben ser jugador que estén sin contrato desde antes del 1° de febrero de este año, condición que no cumple Damm al haber sido liberado del Atlanta apenas el 25 de febrero.

¡Gracias por todo, Jurgen Damm! https://t.co/zxn3JYU2AI — Atlanta United Fútbol Club (@VamosATLUTD) February 25, 2022

El ex jugador de Tigres ahora deberá conseguir equipo en otra Liga de América o Europa cuyo mercado de pases siga abierto o intentar sumarse a otra escuadra de la MLS, la cual hoy arranca su temporada 2022