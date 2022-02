Pide Francia excluir a Rusia de Qatar 2022

Debido a la situación actual que se vive en Ucrania, La Federación de Futbol de Francia, actual campeona de la Copa del Mundo, emitió un comunicado en el que manifestó su postura.

«El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. No me opondría a una exclusión de Rusia”, argumentó el presidente de la FFF, Noel Le Graet, ante la prensa local. afirma el documento.

Es así que, el mundo del deporte no ha estado ajeno al conflicto bélico y se produjeron diferentes hechos que confirman el impacto que generó la situación que se vive en Europa.

Por su parte, República Checa se negará a jugar contra Rusia si los dos equipos tuvieran que disputarse a finales de marzo una plaza para el campeonato del mundo en el repechaje, como medida de protesta contra la invasión a Ucrania, siguiendo los pasos de Polonia y Suecia.