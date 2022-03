Jugadores de El Salvador rechazan convocatoria para enfrentar a México

La última jornada de las eliminatorias de Concacaf, que empezará en 13 días ya empieza a sufrir dificultades, debido a que varios jugadores de la Selección de El Salvador están negando ser convocados para los últimos 3 juegos del Octagonal incluyendo el partido final contra México el próximo 30 de marzo en el Azteca.

De acuerdo a la prensa centroamericana el entrenador Hugo Pérez ya ha empezado a contactar jugadores para los choques contra Jamaica, Costa Rica y México, pero ha recibido varios rechazos, debido a que ‘La Selecta’ prácticamente no tiene posibilidad de ir a Qatar 2022. Actualmente El Salvador marcha en 6° lugar del Octagonal con 9 puntos en 11 partidos quedando a 8 de distancia del 4° sitio que manda al repechaje y que actualmente ocupa Panamá.

Esta no es la primera vez en esta eliminatoria que el conjunto salvadoreño enfrenta una crisis, ya que en la última jornada de eliminatorias del 2021 varios jugadores amenazaron con no presentarse ante las diferencias con la federación de su país por no entregar los premios económicos correspondientes por pasar al Octagonal.