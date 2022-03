Luis Romo asegura que Vucetich libera a Rayados de la tensión de Aguirre

Tras ganar sus 2 primeros juegos bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, los Rayados llegarán enrachados a sus juegos contra Juárez y Tigres, al grado que Luis Romo aseguró que el nuevo entrenador los ha librado de la tensión que se vivía con Javier Aguirre.

Durante la más reciente rueda de prensa el seleccionado mexicano aseguró que «a veces los cambios hacen que reinicies de nuevo, te enfoques en hacer lo básico primero y hemos hecho, vuelto a las bases a ser equipo ordenado, tener buen manejo de partido, ha caído bien, en lo personal más confianza, más soltura, no es porque no me la diera el cuerpo técnico anterior, venía arrastrando un poquito de tensión, nos liberamos es algo importante».

Sobre lo que sigue para el Monetrrey, Romo indicó que «nos rezagamos un poco, recuperar un poco, el clásico me quiero enfocar mucho en mañana, ya se respira, se siente en la ciudad, lo del sábado va a ser lindo, gran rivalidad».