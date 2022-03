Querétaro sería trasladado a Culiacán

No es novedad que el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro están a nada de dejar de existir debido a la lamentable riña que se vivió en La Corregidora, por ello, Grupo Caliente, dueños del Querétaro podrían vender y trasladar al equipo a Sinaloa.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, este grupo ya se habrían puesto en contacto con el estado para hacer realidad el traspasó en cuanto antes.

“De hecho, ya me buscaron porque si es traer un espectáculo para los culichis se los traigo, me gusta el futbol transparente. En primera que quieran venir y no porque allá no los quieren un año, la segunda es saber en qué condiciones podemos recibirlos”, declaró en conferencia de prensa.

De acuerdo a distintos medios, durante el transcurso de esta semana los dueños del Querétaro volverán a reunirse con el Gobernador de Sinaloa para continuar las charlas y llegar a un acuerdo.