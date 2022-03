Eduardo Coudet sobre Orbelín Pineda en la Selección: “Pensé que iba a ser convocado”

El jugador mexicano del Celta, Orbelín Pineda, está pasando por uno de sus malos momentos en su carrera, pues este a pesar de haber cruzado a Europa, Pineda solo ha jugado un total de 40 minutos con el conjunto del Celta, hecho que causó que no fuera convocado por el Tri.

Esto tomo por sorpresa al director argentino, Eduardo Coudet, pues, este declaró en conferencia de prensa que estaba seguro de que Orbelín Pineda sería convocado para la Selección Mexicana del Tata Martino.

“El caso de Orbelín quizás es más distante, desconozco más o quizás no ha tenido tantos minutos, en el último partido no había tenido participación en la Selección. Igualmente yo pensé que iba a ser convocado, no te voy a mentir, pero en líneas generales si miramos para ver si está o no está, quiere decir que tienen el nivel para poder estar”, declaró.

Además, este también quedó sorprendido luego de que jugadores como Iago Aspas y Brais Mendez no fueran convocados para la Selección Española, por lo que Coudet los defendió elogiando el trabajo de ambos en el terreno de juego.

“Esto es como una familia, quiero que les vaya bien y sea lo mejor. Deportivamente creo que son jugadores que pueden estar a nivel de selecciones”, aseguró el técnico del Celta.