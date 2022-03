Tigres rinde tributo a Tomás Boy rumbo al Clásico Regio 127

A 11 días de su muerte, los Tigres siguen rindiendo homenaje a la memoria de Tomás Boy, al grado que alistan una serie de tributos a la memoria del ‘Jefe’ los cuales llegarán a su punto máximo en la edición 127 del Clásico Regio.

Previo a su duelo contra los Rayados, los felinos sorprendieron a propios y extraños al dar a conocer su convocatoria, en la cual ‘El Ciruelo’ formó parte de la lista de los jugadores llamados por Miguel Herrera además de incluirse a la afición, con todo el plantel usando el 8 que inmortalizó a Boy.

👥📋 Los de 𝗮𝘆𝗲𝗿, los de 𝗵𝗼𝘆 y los de 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮… ¡L𝗼𝘀 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀!



Presentada por @VivaAerobus #SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/GfBbLhmPMm — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) March 19, 2022

Se espera que el estadio Universitario dedique un tributo al ex capitán de la Selección Mexicana previo al choque contra el Monterrey, al grado que se rumora que el ex también ex felino Gerónimo Barbadillo asistirá al Clásico para recordar a su fallecido compadre.

A estas muestras de aprecio y respeto se sumó la Facultad de Organización Deportiva de la UANL, la cual anunció que también homenajearán a Boy el martes, evento para el cual también se espera que participe el ‘Patrulla’ Barbadillo, que al igual que ‘El Jefe’ fue símbolo de la primera época dorada de los Tigres.