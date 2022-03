Balean al técnico mexicano Guillermo de la Fuente en Georgia

En busca de desarrollar su carrera, el entrenador mexicano Guillermo de la Fuente ha probado suerte en Georgia en donde ha estado viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida al ser víctima del crimen y tener que enfrentar la adversidad sin apoyo de las autoridades mexicanas.

El actual entrenador del Lokomotivi Tbilisi, descubierto por el portugués Pedro Caixinha en su primera etapa en el Santos, fue atacado con un arma de fuego el 20 de marzo mientras paseaba con su pareja, uno de los disparos terminó impactando su pierna derecha.

El entrenador mexicano Guillermo de la Fuente, quien fue baleado en Tiflis, Georgia, donde dirige al Lokomotiv, pide asesoría legal a la embajada de México en Turquía, ya que no hay representantes diplomáticos mexicanos en el país donde se encuentra y no domina el idioma. pic.twitter.com/jsorn80b4b — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 22, 2022

«Me tuvieron que operar en el hospital, tenía una fractura en el fémur, la bala me había traspasado. Estaré uno o dos meses en recuperación, la policía ya atrapó al hombre que me disparó» fueron las palabras del técnico mexicano al portal Bolavip, aunque narró que no ha firmado ningún testimonio de las autoridades ya que no domina el idioma georgiano y no le presentaron un reporte del caso en español o inglés.

De la Fuente ha estado lidiando con el caso prácticamente solo ya que no hay embajada mexicana en Georgia, al grado que ha tenido que pedir apoyo de la embajada mexicana en Turquía para lidiar con este caso.