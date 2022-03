FIFA ya no castigaría a México por el grito homofóbico

A solo unas horas para el esperado partido contra Estados Unidos, el cual puede definir el pase de México a Qatar 2022, la Federación Mexicana de Futbol se libró de uno de sus mayores problemas, al darse a conocer que FIFA ya no castigaría al ‘Tri’ por el polémico grito homofóbico.

Recientemente TUDN dio a conocer que la FIFA a notificado a la FMF que ya no habrá más sanciones por el grito, las cuales ya serán para aquellas naciones en las que no se tomen acciones en caso de que se presente, algo que México ya hizo al tratar de frenar el grito con diferentes campañas las cuales no han resultado del todo.

Esta noticia afecta los planes de ciertos sectores de la afición que se alistaban para gritar como parte de un boicot al ‘Tri’, ante cierta inconformidad por los manejos de la Selección Mexicana y de la Liga MX.