Hugo Sánchez es elegido como 14° mejor jugador en la historia del Real Madrid

Considerado como la mayor estrella que ha dado el futbol mexicano, el ex delantero Hugo Sánchez vivió la mejor etapa de su carrera en el Real Madrid en donde militó de 1985 a 1992 convirtiéndose en un icono del club al ganar 4 títulos de goleo, lo cual lo ha llevado a ser reconocido como uno de los 15 mejores jugadores en la historia de los ‘merengues’.

Por motivo del 120° aniversario de la fundación del histórico club español la revista británica Four Four Two hizo un listado de los 50 mejores jugadores que han pasado por el conjunto madrileño, y el ‘Pentapichichi’ se colocó como 14° mejor elemento de toda su historia.

Sánchez se impuso a otros cracks como los brasileños Roberto Carlos (17) y Ronaldo (22), el ibérico Emilio Butragueño (18) y el galés Gareth Bale (30). La lista finalmente fue encabezada por el portugués Cristiano Ronaldo, el hispanoargentino Alfredo Di Stefano y el francés Zinedine Zidane.