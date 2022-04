Canadá quiere a Marcelo Flores en Qatar 2022

Tras conseguir su histórico pase a Qatar 2022, la Selección de Canadá hará su gran reaparición en los Mundiales después de 36 años de espera y buscan armar el equipo más fuerte posible y para conseguir esto buscan quedarse con la gran joya del futbol mexicano, el mediocampista del Arsenal Marcelo Flores.

Pese a que ya jugó un amistoso con el ‘Tri’ a finales del año pasado, Flores aún tiene la opción de cambiar de Selección y el conjunto canadiense ha vuelto a la carga por el joven talento, al cual le prometerían asistir sin problema a Qatar 2022 para asegurarlo de manera definitiva.

Flores no fue llamado por México para la recta final de la eliminatoria mundialista y después de su llamado del año pasado solo ha sido convocado a la Selección Mexicana sub 20 y no aparece en los planes a corto plazo de Gerardo Martino para ganarse un lugar en Qatar, mientras que el entrenador de Canadá John Herdman lo considera una pieza clave para el futuro de Canadá, tanto para este Mundial como para el proceso que culminará como anfitriones del 2026.