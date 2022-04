Florian Thauvin rechazó al Milan por Tigres: «No quería esperar más»

Considerado como uno de los fichajes más sorprendentes de la Liga MX en los últimos años, el extremo francés Florian Thauvin vive su primera temporada en Tigres tras haber sido campeón del mundo y figura del Olympique de Marsella, siendo tanta su relevancia que se dio el lujo de rechazar al Milan para llegar a la U de Nuevo León.

Después de semanas de espera Canal + de Francia estrenó el documental ‘El Expatriado’ en el cual Thauvin narra su etapa en México, y destaca el interés que hubo por parte de ‘Il Diavolo’, señalando que «normalmente mi futuro era estar en el Milan, pero tomó tiempo porque no sabían su presupuesto para la próxima temporada». El campeón mundial sub 20 y Mayor resaltó que «me pidieron tiempo, llegó abril, no quería esperar más», siendo este el principal motivo de su fichaje por el conjunto regio, debido a que el Milan no pudo presentar una oferta a tiempo.

El mismo documental expuso el trabajo de convencimiento de André-Pierre Gignac para traer a su ex compañero del Marsella, al confesar que «recibí una llamada de mis directivos diciéndome que hiciera lo necesario para contactar a Flo y convencerlo de discutir con ellos. Me costó 3 semanas de mi vida, todos los días al teléfono, enviarle fotos de la ciudad del estadio»

Pese a vivir un primer semestre complicado en Tigres, al perderse varias jornadas por lesión, el ‘Champion Du Monde’ se ha mostrado contento de su nueva vida en México al revelar que «tengo la impresión de haber encontrado mi equilibrio, mi felicidad. Aquí la mentalidad de la gente es diferente que en Francia. No te juzgamos, te adoptamos»