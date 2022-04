«Me gusta la exigencia»,- Luis Romo.

El presente torneo para el Club de Fútbol Monterrey no ha sido el mejor, el nivel de los Rayados ha estado plagado de altibajos, sobre todo en la primer parte del 2022, específicamente cuando Javier Aguirre aun seguía a cargo del equipo.

Uno de los futbolistas al que más le ha costado mantener un ritmo óptimo tomando en cuenta las expectativas que giran en su entorno, es Luis Romo, refuerzo ‘estelar’ de ‘La Pandilla’ para este torneo. El intercambio de Luis por Carlos Rodríguez (Cruz Azul) generó demasiadas opiniones divididas, y más cuando el canterano queretano evidenciaba un mal momento futbolístico.

Con la llegada de Víctor Manuel Vucetich (entrenador que curiosamente debutó a Romo en Primera División) no solo el nivel del mediocampista se vio en ascenso, sino el de todo el plantel Rayado, o al menos la mayoría.

Luis marcó su primer tanto con Monterrey el pasado sábado en el triunfo Rayado de 1-0 frente a Santos Laguna. Ante dicho acontecimiento, esta mañana Romo declaró: «Me hacía mucha falta empezar a darle vuelta a la página de los malos momentos que viví, ahora toca enfocarnos en lo que viene que es un gran cierre de torneo, nos toca Chivas y tenemos que meternos entre los primeros cuatro ya», dijo a las afueras de El Barrial.

También, el mexicano reconoció no atravesar su mejor momento pero, manifestó tranquilidad luego de marcar por primera vez con la escuadra albiazul: «La verdad sé de lo que soy capaz, sé de las expectativas que se presentaron a mi alrededor y me gusta la exigencia, me gusta reconocer cuando no estoy en buena forma y, esta es la manera (marcar)», finalizó.

El próximo partido de Monterrey será este miércoles ante Guadalajara en punto de las 20:05 horas (CDMX) desde el Estadio Akron.