Antonio Mohamed no descarta dirigir a Chivas

Pese a que en más de una ocasión se ha ratificado su proceso en Guadalajara, la continuidad de Marcelo Leaño al frente de las Chivas se ha puesto en duda y son varios los nombres que han sonado para reemplazarlo, destacando el de Antonio Mohamed que sorprendió al revelar su interés en dirigir a los tapatíos.

Entrevistado por Fox Sports el ‘Turco’ no ocultó su interés en tomar las riendas de los rojiblancos en algún momento de su carrera, además de confirmar que estuvo cerca de llegar a las Chivas ya que «hace como 2 años empezamos unas charlas, pero después me fui a Monterrey».

Mohamed, que actualmente dirige a Atletico Mineiro reciente campeón del Brasileirao, señaló que su pasado con el América no lo afectaría de tomar el mando del Guadalajara debido a que «el América no me despidió, yo terminé contrato, me habían propuesto renovar en octubre, pedí un aumento muy alto y me dijeron que iban a hablar más adelante».

El ‘Turco’, que en México ha sido campeón de Liga con Xolos, América y Rayados, actualmente suma 2 títulos con el Atlético Mineiro tras conquistar la Supercopa de Brasil y el Campeonato Mineiro.