El mediocampista brasileño, Fernandinho saldrá del Manchester City al terminar esta temporada.

El sudamericano dejará al cuadro dirigido por Pep Guardiola tras nueve años en la institución, ya que llegó en 2013.

En rueda de prensa el futbolista de 36 años de edad dejó en claro que volverá a su natal Brasil para seguir jugando.

«Quiero jugar la temporada que viene. Iré a Brasil, seguro. Decidiré con mi familia, que es lo más importante para mí», dijo Fernandinho.

Sobre esta situación, Pep Guardiola no pudo ocultar su sorpresa por las palabras del dorsal 25 del cuadro inglés.

«No tenía ni idea. Me estáis dando la noticia vosotros. No lo sabía. Veremos qué ocurre. Para mí es muy importante, le preguntaré», declaró el ex entrenador del FC Barcelona.