Menor de edad agredido por Cristiano Ronaldo rechaza invitación del portugués al estadio

Jake Harding, joven de 14 años de edad fue el joven que recibió la agresión por parte de Cristiano Ronaldo golpeándole la mano y rompiendo su celular al terminar el partido entre el Everton y Manchester United, donde los Red Devils cayeron 1-0.

Sarah Kelly, la madre del menor dejó en claro que su hijo no viajará para este encuentro ya que él es hincha del Everton y no tendría sentido ir a ver a una persona que lo agredió.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, declaró la madre de Harding en entrevista exclusiva para Sky News.

De igual forma, esta mujer lamentó la deportividad del astro portugués y señaló que su hijo se encuentra sumamente afectado por lo acontecido.

«Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo».