‘Chicharito’ responde a Martino y no renuncia a la Selección Mexicana

Pese a su etiqueta de máximo goleador en la historia del ‘Tri’, Javier Hernández suma 3 años alejado de la Selección Mexicana liderada por Gerardo Martino, quien recientemente reveló que no figura en sus planes, provocando que el histórico delantero respondiera al ‘Tata’.

En una reciente rueda de prensa el ‘Chicharito’ aseguró que «ya saben mi respuesta, no va a cambiar, voy a seguir dándolo todo, porque mi cabeza está al cien por cien en este proyecto deportivo del Galaxy. El día que no quiera ir a la Selección me retiraré».

Hernández se mantiene con la idea de que puede estar en Qatar 2022, mencionando que «voy a seguir haciéndolo de la mejor manera, trabajando». El actual delantero del LA Galaxy habría sido vetado del ‘Tri’ por sus indisciplinas, que llegaron a molestar al entrenador Gerardo Martino, quien se ha visto afectado por la falta de goleadores en la Selección Mexicana.