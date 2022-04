Florian Thauvin: «Tigres se ha convertido en un gran club como Boca Juniors o River Plate»

Después de un complicado semestre de adaptación el extremo francés Florian Thauvin finalmente se ha consolidado como titular y figura en Tigres, dejando en claro su satisfacción por llegar a la Liga MX, al grado de poner sus ojos en el título de Liga y comparar a los felinos con los históricos Boca Juniors y River Plate.

Entrevistado por el famoso diario galo L’Équipe el ‘Champion Du Monde’ habló sobre su experiencia en territorio mexicano, asegurando que «desde que estoy aquí no he vuelto a Francia y no estoy seguro de volver para las vacaciones. Familiares y amigos vienen a vernos, ellos ven y se dan un festín. Hubiera sido una locura rechazar lo que vivo»

Thauvin de nueva cuenta fue consultado sobre el interés que tuvo el Milan y la posibilidad de haber renovado con el Olympique de Marsella, ante lo cual aseguro que «hubo intercambios regulares con el Milan desde octubre. ‘Dédé’ (André-Pierre Gignac) me dijo que su presidente quería reclutarme, en el fondo creo que estaba esperando una experiencia como esta. Había venido de vacaciones a México, pero sobre todo he seguido a Dédé desde que está aquí».

Thauvin resaltó la influencia de Gignac para firmar con Tigres tras seguir el progreso del histórico goleador desde su llegada a México en 2015. «Siempre he sido hincha del futbol sudamericano, Dédé me abrió los ojos a México. Los Tigres se han convertido en un gran club como Boca Juniors o River Plate. El ambiente y está pasión simbolizan la esencia misma del futbol, quería eso después de Marsella» fueron las palabras del seleccionado francés.

El también llamado ‘Príncipe’ resaltó el nivel de la Liga MX al mencionar que «me vuelvo loco cuando escucho que nos ‘perdimos’ en México, que es un campeonato exótico, es una falta de cultura y respeto. La Liga MX es el 6° campeonato del mundo detrás del Big 5 europeo. En Tigres hay muchachos que han jugado en Villarreal, Porto, Sevilla. Hay internacionales mexicanos, argentinos, brasileños y franceses, tenemos un gran equipo. El año pasado Tigres llegó a la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Munich. ¿Puedes decirme cuál es el último equipo francés que ha alcanzado este nivel? Ninguno»

Thauvin vive su segundo torneo con la U de Nuevo León y tiene en la mira el título del Clausura 2022, el cual puede ser el primer campeonato de liga para el 2 veces campeón mundial (también fue campeón a nivel sub 20 en 2013) al asegurar que «mi objetivo es ir por el título, entraremos en las finales, allí comienza otra competencia. El ambiente, intensidad, los duelos, todo cambia, hay que darlo todo pero es genial para jugar. Quiero un primer título de élite con los Tigres»