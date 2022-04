Florian Thauvin y Gignac sueñan con organizar un Tigres vs Olympique de Marsella

Con la Liguilla del Clausura 2022 a la vuelta de la esquina, el extremo francés Florian Thauvin se alista para buscar el primer título de Liga en su carrera, aunque ese no es el único deseo que quiere cumplir, ya que reveló que junto a André-Pierre Gignac tiene interés en organizar un duelo entre Tigres y Olympique de Marsella.

Entrevistado por el diario galo L’Équipe el campeón mundial en Rusia 2018 confesó que «me gustaría organizar un partido Olympique de Marsella-Tigres con ‘Dédé’, estos son nuestros 2 clubes. También me gustaría cambiar la forma en que los franceses miran a México»

El ‘Champion Du Monde’ resaltó el peso de Gignac tanto en Tigres como en la Liga MX al declarar que «la hinchada me llama El Príncipe, porque ‘Dédé’ (Gignac) es el Rey. Los franceses no están al tanto de lo que representa Dédé no solo en Monterrey, también en todo México. Es una leyenda viviente de Tigres, el máximo goleador, el mejor jugador pero también el abanderado de todo el campeonato, nuestros adversarios lo respetan»

Thauvin incluso aprovechó para lanzar una indirecta al PSG (acérrimo rival del Marsella) al mencionar que «el año pasado Tigres llegó a la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Munich. ¿Puedes decirme cuál es el último equipo francés que ha alcanzado este nivel? Ninguno»