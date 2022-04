Robert Lewandowski tendría decidido salir del Bayern Munich al terminar esta temporada, todo parece indicar que el atacante polaco fichará por el FC Barcelona.

La urgencia del futbolista de 33 años de edad no sería por una necesidad de jugar en el Barcelona, sino porque no se encuentra contento con el entrenador Julian Nagelsmann, ya que no se sentiría valorado por él, según informó L’Équipe.

Además, el ex jugador del Borussia Dortmund tendría un distanciamiento sumamente marcado con la directiva, por lo que el polaco tendría prácticamente decidido fichar por el conjunto dirigido por Xavi Hernández.

Ante la inminente salida de Lewandowski, el Bayern Munich analizaría algunas opciones para sustituirlo, entre ellos Romelu Lukaku del Chelsea, Patrik Schick del Bayer Leverkusen y Christopher Nkunku del Leipzig.

Cabe destacar que el FC Barcelona estaría muy interesado en el polaco ya que la posibilidad de fichar a Erling Halaand está prácticamente descartada.