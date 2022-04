‘Tata’ Martino no dirigiría el amistoso contra Guatemala

A sólo 4 días para el amistoso ante la Selección de Guatemala, en el cual se probarán diversos elementos que no fueron llamados a la eliminatoria o tuvieron pocas oportunidades, la Selección Mexicana sufriría una baja más que sería nada más y nada menos que el propio seleccionador Gerardo Martino.

De acuerdo a Univisión el ‘Tata’ está en riesgo de no dirigir el encuentro ante los ‘chapines’ debido a su problema de retina, ya que aún no recibe el alta médica por lo cual no podría hacer el viaje con el ‘Tri’ a los Estados Unidos en donde se llevará a cabo este amistoso, y el encargado de dirigir al conjunto mexicano sería el auxiliar Jorge Theiler.

Esta no es la primera vez que los problemas de retina ya han impedido al ‘Tata’ estar en el banquillo tricolor, ya que en la recta final de la eliminatoria mundialista tampoco pudo acompañar al ‘Tri’ en sus duelos como visitante.