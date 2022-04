Está claro que Rayadas y Tigres Femenil son las manda más de la Liga MX Femenil, pues ambas instituciones son las más ganadoras de la competición (Tigres 4 títulos, Rayadas 2 títulos), además de ser planteles que constantemente se encuentran en las primeras posiciones de la tabla general.

El Clásico Regio ha pasado ya por 26 ediciones, entre ellas diversas finales, semifinales, partidos en fase regular, etc. En cada edición el nivel, la exigencia, el ritmo, y las ganas de ganar son las mismas, el orgullo y la calidad de las jugadoras han hecho que este Derbi haga voltear a todo fanático del fútbol femenino. Muchas personas han denominado a este cotejo como el verdadero ‘Clásico Nacional’ por lo que ha representado para la Liga durante estos cinco años.

En el día de medios de Rayadas previo al Clásico 27, la pregunta de si este es o no el Clásico Nacional no se hizo esperar, y esto fue lo que dijo parte del plantel de las vigentes campeonas:

«Son de los partidos que queremos que ya se lleguen, son muy buenos y muy intensos, que han marcado la historia del fútbol femenil en México y este no va a ser la excepción. Estamos listas, estamos ansiosas de que ya llegue el lunes y vamos a dar nuestro 100%», comentó la capitana del equipo, Rebeca Bernal.

«No puedo afirmar eso por los Clásicos que he vivido a lo largo de mi carrera como futbolista aquí en la Liga, no podría decir si el Clásico Nacional es el Tigres vs Rayadas, pero sí considerar que la historia que tiene es muy bonita y algo que se vive cada Clásico intensamente», dijo Nicole Pérez.

«Es uno de los Clásicos más Clásicos de la Femenil, no solamente por la rivalidad sino por la calidad de ambos planteles y la calidad de partidos que se ven en cada una de sus ediciones, más allá de nombrarlo un Clásico Nacional, que creo que eso le corresponde a otras personas, nosotros lo vivimos con toda la intensidad y con toda la pasión que se pueda, no solamente por el rival sino por el momento en el que hoy nosotras estamos que es un momento muy bueno, un momento en que sabemos que necesitamos poner lo mejor de nosotras para poder crecer y este puede ser el escenario perfecto», afirmó Eva Espejo, DT del equipo.

Y tú ¿consideras este Derbi como el ‘Clásico Nacional’ del fútbol femenil en México?