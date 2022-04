¡Se ve ganando el Clásico!

Desirée Monsiváis, la actual máxima anotadora en la historia de la Liga MX Femenil, ha sido más que una pieza importante en el equipo de Rayadas, la ‘Arquitecta del gol’ suma 2 títulos de Liga con las neolonesas, y en cada uno de ellos ha contribuido con una gran cantidad de anotaciones a lo largo de la temporada regular y en Liguilla.

La delantera mexicana siempre ha externado su pasión cuando encara un Clásico Regiomontano y, lo ha demostrado en sus estadísticas personales siendo la máxima goleadora de Rayadas en este Derbi. Monsiváis suma 8 anotaciones ante Tigres Femenil, ubicándose a solo dos tantos de Katty Martínez, quien es la máxima artillera en Clásicos con 11 goles.

En el día de medios previo al Clásico 27, ‘Des’ declaró:

«En lo particular me siento ansiosa pero en el sentido positivo porque es una semana con mística, es una semana con mucha emoción, una semana donde queremos que la gente se involucre yendo al estadio, viéndolo en la televisión, y sobre todo es como un reto de haber cumplido el entrenamiento semanal y luego culminarlo con un buen desempeño en el partido», dijo.

Se le cuestionó a la atacante Rayada si se veía ganando el cotejo de este lunes, a lo que respondió:

«Sin duda, a mí me gusta ganar y cuando me toca perder también aprendo. Yo visualizo y sobre todo sé que con el paso del partido si hay errores o hay aciertos yo misma me aplaudo porque me gusta ganar, pero sobre todo pensando en que es un partido importante y ojalá los tres puntos se queden en Rayadas», aseguró.

Acerca de la preparación de este partido tan importante para la afición:

«Yo vivo la semana, cada partido y cada equipo es importante. Este partido sí es un Clásico porque lleva mística, se involucran los medios, la afición, pero es un partido más», comentó.

Sobre si buscará romper el récord que posee Katty Martínez:

«No busco marcas personales, los que se dan se dan solitos (goles), honestamente es una recompensa al trabajo colectivo, ojalá se den esos tres goles a mi pie, pero prefiero darle prioridad a un funcionamiento colectivo, lo que nos diga el cuerpo técnico, honestamente creo que el lunes va a ser un partido muy rico en entretenimiento, muy rico en cuanto a jugadas, a entrega por parte de los dos equipos», expuso.

¿Logrará Rayadas finiquitar su sexta victoria en Clásicos?